У Норвегії допитали прем'єрку, яка влаштувала вечірку на карантині: що загрожує чиновниці

У Норвегії поліція почала допитувати прем'єр-міністерку Ерну Сульберг у справі про порушення нею карантину під час святкування дня народження.

Про це правоохоронці повідомили у вівторок, 23 березня, пише Reuters. Сульберг загрожує штраф у розмірі 10 тисяч крон (1165 доларів США).

Інспектор поліції Пер Мортен Сендінг зазначив, що поліція може завершити розслідування вже цього тижня.

Сама прем'єр-міністерка знову попросила вибачення за порушення карантину і пояснила, що помилково вважала, що святкування не суперечитиме правилам.

"Ми запланували вечерю в ресторані, яка, на нашу думку, відповідала рекомендаціям щодо коронавірусу. Це було в ресторані, де ми забронювали три окремі столики і трималися на відстані", – розповіла Сульберг.

Раніше в Норвегії було введено жорсткі заходи карантину, що забезпечило в країні один із найнижчих рівнів смертності та захворюваності. Зараз, однак, коронавірус швидко поширюється через нові штами. У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Норвегії Бент Хоуі розкритикував організовану прем'єркою вечірку.

Нагадаємо, в Норвегії поліція почала розслідування стосовно прем'єр-міністерки Ерни Сульберг, яка порушила карантин, відзначаючи свій день народження. Вона запросила на свято 13 осіб, за дозволеної кількості на карантині – 9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 23 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 124,4 млн осіб. За минулий день виявили понад 400 тисяч нових інфікованих.