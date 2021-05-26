В Нигерии затонуло перегруженное людьми судно: пропали без вести более 140 человек

В Нигерии 26 мая затонул катер, на борту которого находилось более 160 человек. Более двух десятков из них нашли живыми и одного мертвым, остальные пока числятся пропавшими без вести.

Кораблекрушение произошло около 9 утра по местному времени в районе Нгаски (штат Кебби). Судно следовало из штата Нигер, пишет Daily Trust.

По словам местного чиновника, спасателям удалось найти 22 выживших и одного погибшего.

Всего же на борту находилось более 160 человек. Около 140 пока считают пропавшими без вести.

Спасательная операция продолжается.

Также СМИ отмечают, что судно должно было перевозить всего 80 человек, но на борт поднялось в два раза больше. Кроме того, его загрузили мешками с песком.

Напомним, что апреле у берегов Бали обнаружили обломки подводной лодки ВМС Индонезии. На ее борту находилось более 50 моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin, в результате чего минимум трое моряков, среди которых были украинцы, погибли, а шестерых удалось спасти (5 украинцев и 1 россиянина).