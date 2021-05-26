В Нигерии затонуло перегруженное людьми судно: пропали без вести более 140 человек

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
1 минута
807
В Нигерии затонуло перегруженное людьми судно: пропали без вести более 140 человек

В Нигерии 26 мая затонул катер, на борту которого находилось более 160 человек. Более двух десятков из них нашли живыми и одного мертвым, остальные пока числятся пропавшими без вести.

Кораблекрушение произошло около 9 утра по местному времени в районе Нгаски (штат Кебби). Судно следовало из штата Нигер, пишет Daily Trust.

Потерпевшее крушение судно.

По словам местного чиновника, спасателям удалось найти 22 выживших и одного погибшего.

Всего же на борту находилось более 160 человек. Около 140 пока считают пропавшими без вести.

Спасательная операция продолжается.

Судно затонуло в районе Нгаски .

Также СМИ отмечают, что судно должно было перевозить всего 80 человек, но на борт поднялось в два раза больше. Кроме того, его загрузили мешками с песком.

Напомним, что апреле у берегов Бали обнаружили обломки подводной лодки ВМС Индонезии. На ее борту находилось более 50 моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin, в результате чего минимум трое моряков, среди которых были украинцы, погибли, а шестерых удалось спасти (5 украинцев и 1 россиянина).

Нигерияавария