Спасатели обнаружили обломки утонувшей подлодки ВМС Индонезии: выживших нет

В субботу, 24 апреля, у берегов острова Бали обнаружили обломки подводной лодки типа KRI Nanggala-402 Военно-морских сил Индонезии, которая исчезла несколько дней назад. Сообщалось, что на борту находились 53 человека.

По словам начальника штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно, в зоне поисков нашли части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, вероятно, для перископа, а также молитвенные коврики. Об этом пишет издание Associated Press.

"Имея достоверные доказательства, предположительно полученные с подлодки KRI, мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее", – отметил Маргоно.

Кроме того, он добавил, что нефтяное пятно, которое ранее обнаружили там, где лодка находилась перед исчезновением, могло появиться из-за того, что нефть просочилась из трещины в топливном баке или же экипаж намеренно выпустил топливо и жидкость, чтобы облегчить вес судна.

По предварительным данным, судно затонуло на глубине 600-700 метров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что связь с подлодкой пропала в 4:30 по местному времени. Также отмечалось, что она в 2011 году была полностью отремонтирована в Южной Корее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin, в результате чего минимум трое моряков, среди которых были украинцы, погибли, а шестерых удалось спасти (5 украинцев и 1 россиянина).