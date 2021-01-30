Появилось видео момента перелома судна Arvin с украинскими моряками. 18+
Появилось видео момента перелома судна Arvin в Черном море у берегов Турции.
На записи, опубликованной одесским "7 каналом", видно, как сухогруз какое-то время держится на плаву, после чего задняя часть заламывается к верху (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).
В этот момент моряки начинают звать по рации на помощь.
"Наше судно сломано… Помогите нам…" – передают они сигнал бедствия.
Напомним, судно Arvin шло из Поти (Грузия) в Болгарию. 17 января около 12:20 поступило сообщение о том, что сухогруз внезапно раскололся на две части и начал тонуть.
Как сообщал OBOZREVATEL:
трагедия с сухогрузом произошла в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.
Оператором сухогруза оказалась украинская компания Tesoro Marine из Одессы, владельцем – украинская компания Arvin Shipping LTD, однако судно шло под флагом Палау.
В сети опубликовали список имен всех 12 моряков с корабля – 10 украинцев и 2 россиян.
6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ). Найдены тела трех погибших моряков, судьба еще трех украинцев остается неизвестной.
Родные продолжают верить в спасение пропавших.