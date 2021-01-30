Появилось видео момента перелома судна Arvin с украинскими моряками. 18+

Появилось видео момента перелома судна Arvin в Черном море у берегов Турции.

На записи, опубликованной одесским "7 каналом", видно, как сухогруз какое-то время держится на плаву, после чего задняя часть заламывается к верху (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

В этот момент моряки начинают звать по рации на помощь.

"Наше судно сломано… Помогите нам…" – передают они сигнал бедствия.

Напомним, судно Arvin шло из Поти (Грузия) в Болгарию. 17 января около 12:20 поступило сообщение о том, что сухогруз внезапно раскололся на две части и начал тонуть.

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