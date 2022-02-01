В Нидерландах на ферме произошла вспышка птичьего гриппа: уничтожат 160 тыс. цыплят

В Нидерландах на птицефабрике в Вурене (провинция Гелдерланд) обнаружили вспышку птичьего гриппа H5. В связи с высокой патогенностью этого варианта было принято решение уничтожить около 168 тысяч цыплят, чтобы предотвратить распространение вируса.

Также в связи с выявлением гриппа в 10-километровой зоне вокруг птицефабрики 14 компаниях запретили перевозки. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Нидерландов.

В ведомстве уточнили, что запрет на транспортировку распространяется на всех птиц, а также инкубационные и столовые яйца из мест, где обитают птицы. Кроме того, к охоте применяются дополнительные правила, например, в этом районе запрещается охота на уток.

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В том числе применяются национальные меры, такие как запрет на посещение птичьих поселений опасных птиц, за исключением случаев крайней необходимости. В группу риска входят курообразные птицы, водоплавающие птицы и бескилевые.

Примечательно, что за последнюю неделю Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщало еще как минимум о пяти случаях выявления птичьего гриппа в других регионах страны. В связи со вспышками вируса уничтожению подлежат более 250 тысяч птиц.

По информации Всемирной организации здравоохранения, люди могут заражаться вирусами птичьего гриппа. Инфицирование происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой, однако не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку.

Птичий грипп у людей может приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель) с отделением мокроты на ранней стадии, которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и даже приводить к смерти. Кроме того, регистрируются случаи развития конъюнктивита, желудочно-кишечных симптомов, энцефалита и энцефалопатии в разной степени тяжести в зависимости от подтипа вируса.

Напомним, в декабре 2021 года вспышку птичьего гриппа зафиксировали на территории Херсонской области – заболели домашние гуси в селе Геройское.

Также сообщалось, что в декабре на севере Израиля зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Болезнь унесла жизни не менее 5200 мигрирующих журавлей и вынудила фермеров уничтожить сотни тысяч кур.