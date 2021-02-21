В Нидерландах части двигателя Boeing упали на женщину

В небе над Нидерландами от грузового самолета Boeing 747-400 отвалились фрагменты двигателя. В результате падения пострадала женщина.

Как пишет NL Times, инцидент произошел в субботу, 20 февраля. Обломки упали на территории общины Мерссен на юго-востоке страны.

Борт направлялся из аэропорта Маастрихта (Нидерланды) в Нью-Йорк (США). Вскоре после взлета у самолета загорелся один из четырех двигателей. В результате несколько фрагментов упали на землю.

По словам представителя аэропорта, борт в мерах предосторожности было решено посадить в бельгийском Льеже.

В местной пожарной службе уточнили, что одна деталь упала на пожилую женщину, однако она отделалась незначительными травмами. Также повреждены несколько автомобилей.

Причину инцидента выясняют. По предварительным данным, в двигатель могло что-то попасть.

Это уже второе такое происшествие за сутки. ранее в Брумфилде штата Колорадо (США) у самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines сразу после взлета из Денвера загорелся правый двигатель, обломки которого упали на жилые дома, однако никто не пострадал. Пассажирские лайнер успешно вернулся в аэропорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле международного аэропорта в столице Нигерии Абуджи 21 февраля разбился военный самолет King Air 350.