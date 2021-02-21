В Нигерии разбился военный самолет: никто не выжил. Видео

Возле международного аэропорта в столице Нигерии Абуджи днем в воскресенье, 21 февраля, разбился военный самолет King Air 350.

На борту находились 8 человек, включая двух членов экипажа. Местные издания утверждают, что выживших в катастрофе нет, передает Vanguard.

Известно, что самолет следовал в город Минна, что центральной части страны. Почти сразу после взлета от авиасудна поступило сообщение о неисправности двигателя.

Самолет потерпел крушение, приземлившись на конечном пути взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абуджи. Очевидцы ЧП отметили, что пилот сумел отвести воздушное судно от жилых кварталов, оно упало в поле и полностью сгорело.

На месте работали пожарные службы, также на опубликованных в сети кадрах видны толпы людей, которые стали свидетелями авиакатастрофы.

Директор по связям с прессой и общественностью Федерального министерства авиации Нигерии Джеймс Одауду подтвердил, что 6 пассажиров и 2 члена экипажа King Air 350 погибли.

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