В непризнанном Приднестровье заявили о покушении на своего лидера: попытались обвинить СБУ и показали ''подозреваемого''

Российские пропагандисты заявили о якобы покушении на так называемого главу непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского. Они обвинили в нем сотрудников украинской спецслужбы.

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О событии сообщило "МГБ ПМР", передает агентство РИА Новости. Там заявили о задержании подозреваемых, а местные СМИ показали кадры якобы с одним из них (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", – процитировали "ведомство" пропагандисты.

Как утверждается, "злоумышленники готовили теракт" в центре Тирасполя и помимо устранения руководителей самопровозглашенной республики "рассчитывали на большое количество жертв".

Приднестровские пропагандисты опубликовали видео с "подозреваемым в подготовке теракта по заданию СБУ", Они заявили, что на кадрах – уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан.

По их данным, 12 лет назад он "переехал в Одессу, в феврале 2022 года пошел в тероборону, а после – в СБУ, где его научили минировать и взрывать".

Также СМИ так называемой республики утверждают, что до переезда в Одессу Кисничана судили "за сутенерство, хулиганство и грабеж".

Российские же издание поспешили отметить, что ранее минобороны РФ предупреждало о "готовящейся провокации против властей Приднестровья" якобы силами "регулярных украинских войск и националистических батальонов". В оборонном ведомстве страны-агрессора заявляли, что в качестве предлога для "вторжения" в "ПМР" они планируют "инсценировку наступления российских войск".

Напомним: в конце февраля 2023 года стала всесторонне обостряться политическая ситуация в Молдове, что было вызвано действиями пророссийских сил в стране. Сложная экономическая ситуация, слабость силового блока власти и наличие на границах непризнанной "ПМР", уже почти 30 лет прокси-силой России в регионе, создают крайне благоприятные условия для действий Кремля в направлении дестабилизации политического строя в стране. Для этого используются проплаченные митинги с якобы гражданами Молдовы, всесторонняя поддержка и продвижение пророссийских фейков и нарративов в информационном пространстве и откровенно провокативные действия, целью которых может быть даже государственный переворот с приходом к власти фактических "выдвиженцев Кремля".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Кремле снова заявили о якобы риске эскалации в Приднестровье. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "поводом для беспокойства".

Украинские военнослужащие пристально наблюдают за обстановкой на границе с Молдовой, в том числе вблизи "ПМР". ВСУ не исключают каких-либо провокаций: обстрела государственной границы или активности ДРГ.

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