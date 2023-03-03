Политическое обострение в Молдове – Украина становится единственной реальной силой, способной решить 'приднестровский вопрос'

В конце февраля 2023 г. стала всесторонне обостряться политическая ситуация в Молдове, что было вызвано действиями пророссийских сил в стране. Сложная экономическая ситуация, слабость силового блока молдавских властей и наличие на границах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), уже почти 30 лет прокси-сила России в регионе, создают крайне благоприятные условия для действий Кремля в направлении дестабилизации политического строя в стране. Для этого используются проплаченные митинги из якобы граждан Молдовы, всесторонняя поддержка и продвижение пророссийских фейков и нарративов в информационном пространстве и откровенно провокационные действия, целью которых может быть даже государственный переворот с целью прихода к власти фактических выдвиженцев Кремля.

Видео дня

Российские планы прорыва в Приднестровье провалились с освобождением Херсона

Очевидно, что данный сценарий крайне неблагоприятный и откровенно опасный для Украины, которая вынуждена держать определенную часть своих вооруженных сил у границ Приднестровья. Там, кроме армии самой непризнанной республики, находится несколько тысяч контингент т.н. "русских миротворцев", представляющих угрозу как для нашей страны, так и для Молдовы. Ни для кого не секрет, что одним из стратегических замыслов вторжения России в Украину была оккупация всего юга Украины и выход в Приднестровский регион с почти стопроцентной аннексией Молдовы в ближайшем будущем. Только деоккупация Силами обороны Украины правобережья Херсонской области и освобождение областного центра окончательно свели на нет российские планы сухопутного прорыва в сторону Молдовы. На данный момент российские войска могут добраться до Молдовы или Приднестровья только через воздушное пространство Украины или высадкой из моря через запад Одесской области, однако операции такого рода почти невозможны из-за высокого риска уничтожения морского или воздушного десанта средствами ПВО и береговой охраны Вооруженных Сил Украины.

Переворот и аннексия – вероятные планы Кремля в регионе

Потому не исключено, что Кремль и российский президент Владимир Путин рассматривают возможность "крымского сценария" в регионе, а именно попытка государственного переворота на фоне социального недовольства населения Молдовы с последующими вариантами аннексии при поддержке вооруженных сил со стороны Приднестровья. Об этой опасности активно предупреждают как отечественные, так и зарубежные эксперты и средства массовой информации. Очевидно, что риски появления на юго-западных границах Украины вражеского образования, которое может угрожать нашей стране, чрезвычайно высоки и требуют своевременного и адекватного реагирования.

Украина – единственная сила, способная решить "приднестровский вопрос"

На данный момент очевидно, что ни правительство Молдовы, ни ее армия и спецслужбы не способны адекватно противостоять как попыткам государственного переворота, так и силовым акциям со стороны непризнанного Приднестровья. Также нет никаких намеков на то, что самая дружеская официальному Кишиневу Румыния готова военно помочь своему соседу в случае необходимости. Поэтому реальной военной силой, способной решить проблему в регионе, становится Украина. Об этом свидетельствует риторика российских СМИ и официальных лиц, намекающих на готовность ВСУ к силовому "решению проблемы Приднестровья". К этому, в частности, призывают некоторые молдавские депутаты, а российский глава МИД Лавров, напротив, проводит очередную "красную линию", угрожая Украине в случае "эскалации ситуации".

Силовой сценарий и сценарий давления на Россию как варианты украинской стратегии

Следовательно, напряженная ситуация в регионе заставляет Украину выискивать адекватные стратегии реагирования, в которой наиболее реальными могут быть два варианта. Первый состоит в "демилитаризации" Приднестровья по официальному запросу от правительства Молдовы и политической поддержки такого шага со стороны НАТО, ЕС и стран Запада в целом. Результатом этого должно стать принудительное разоружение и вывод российского контингента с территории Приднестровья, контроль над которым будет передан Молдове, как и положено по всем канонам действующего международного права.

Это должно снять потенциальную угрозу со стороны Тирасполя, освободит часть украинской армии и нанесет весьма болезненный удар по имиджу путинского режима как внутри России, так и за ее пределами. Несмотря на какие-либо угрозы со стороны Российской Федерации, этот вариант является наиболее оптимальным для применения в ближайшее время, ведь позволит опередить наступление других негативных последствий в виде переворота в Молдове и последующих попыток аннексии региона.

Второй вариант заключается в сохранении угрозы Приднестровью и российским планам продвижения в регионе за счет содержания на границах с т.н. ПМР группировки ВСУ, достаточной для силовой операции. Такое давление на российских "союзников" в Тирасполе должно быть использовано украинским руководством для ответного давления уже на саму Россию, заставляя ее, например, отказаться от обстрелов украинской критической инфраструктуры или в случае вероятных мирных переговоров на условиях Украины. Только в таком случае можно оправдать содержание там боеспособных частей ВСУ, которые крайне необходимы на других участках фронта.