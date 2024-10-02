В Непале в результате наводнений уже более двухсот погибших: затоплены значительные территории. Фото

В Непале в результате сильных ливней, наводнений и оползней погибли 217 человек, еще 143 получили ранения, а 28 пропали без вести. Тысячи людей остались без крова из-за масштабных разрушений.

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Об этом сообщило The Hindu. С пятницы, 27 сентября 2024 г., затопленными оказались значительные территории восточного и центрального Непала. Хотя с 29 сентября погода улучшилась и принесла некоторое облегчение пострадавшим от стихийного бедствия людям.

Как пишет медиа, в результате непрерывного дождя, который длился двое суток, больше всего пострадала долина Катманду. Там количество погибших превысило 50 человек. Более 20 тысяч сотрудников сил безопасности, в том числе из непальской армии, вооруженных сил и непальской полиции, были вовлечены в поиски, спасение и распределение помощи.

Кроме того, наводнения и оползни вывели из строя жизнь во многих частях страны: множество автомагистралей и участков дорог разрушены, сотни домов и мостов похоронены или снесены, а сотни семей вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщал OBOZ.UA, сильнее всего от наводнений пострадал крупнейший город Непала и столица Катманду. Там всего за два дня выпала половина среднегодового количества осадков.

Более 60 человек погибли в Центральном Непале, когда три дня рекордных осадков привели к выходу рек из берегов и оползней. Самый сильный дождь прошел в южном округе Лалитпур, и именно там погибли не менее 20 человек.

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