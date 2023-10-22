В немецком Ганновере 'под аккомпанемент' роспропаганды провели митинг в поддержку Палестины. Фото и видео

В немецком городе Ганновер в субботу, 21 октября, прошел митинг в поддержку Палестины. На нем от арабского сообщества выступала женщина, которая говорила по-немецки и ссылалась на данные российских пропагандистских СМИ, в частности RT.

"Активистка" приводила якобы статистику указанного медиа по гибели мирных жителей Сектора Газы, "убитых Израилем". На демонстрацию пришли более 600 человек, преимущественно арабы. Причем пока мужчины принимали участие в мероприятии, женщины занимались шопингом в ближайших магазинах, сообщила корреспондентка OBOZ.UA с места событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Следует отметить, что во многих городах Германии введен запрет на подобные митинги. Несмотря на то, что на месте событий было много полиции, в том числе и конной, демонстрантов не разгоняли. Вероятно, мероприятие было согласовано с местными властями, которых участники публично поблагодарили.

Арабы, преимущественно выходцы из Сирии, пришли на него, как на праздник, принесли флаги Палестины. Демонстрация на Оперной площади закончилась под скандирование "Остановите войну".

Примечательно, что буквально в нескольких метрах, на Георгсплац проходил также митинг в поддержку Израиля, в котором приняли участие около 250 человек.

Напомним, по возвращении из Израиля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о массовой депортации людей из Германии. По его словам, страну должны покинуть все, кто не имеет права оставаться в ней. По его словам, в страну прибывает слишком много людей.

Соответствующую тему канцлер затронул в контексте участившихся в последнее время нападений на евреев в Германии. Журналист отметил, что среди тех, кто питает ненависть к Израилю, есть много людей с арабскими корнями. Шольц подчеркнул, что власть длительное время тщательно следила за такими проявлениями в обществе, однако пора действовать радикальнее.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Известная экоактивистка Грета Тунберг заявила о солидарности с Палестиной на фоне войны между Израилем и ХАМАСом. Она призвала мир добиваться немедленного прекращения огня и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц.

– В Армии обороны Израиля остро отреагировали на скандал с Гретой Тунберг. Представитель ЦАХАЛ пренебрежительно отозвался о псевдогуманной позиции девушки, указав, что все ее сторонники теперь являются адептами терроризма.

– Тем временем на российском радио начали глумиться над трагическими событиями в Израиле. В частности, пропагандистка Лиза Лазерсон в прямом эфире "травила" анекдоты о мертвых еврейских младенцах.