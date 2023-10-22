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Дна не существует: на российском радио "травят" анекдоты о мертвых еврейских младенцах. Видео

Олег Шевченко
Новости России
1 минута
930
Дна не существует: на российском радио 'травят' анекдоты о мертвых еврейских младенцах. Видео

Кремлевская пропаганда продолжает пробивать дно. В этот раз на российском радио начали глумиться над трагическими событиями в Израиле.

В частности, пропагандистка Лиза Лазерсон в прямом эфире "травила" анекдоты о мертвых еврейских младенцах. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Так, на общем эфире с другим пропагандистом Алексеем Венедиктовым Лазерсон рассказала анекдот, в котором сравнила мертвых еврейских детей с бетоном. По ее словам, разница между ними лишь в том, что бетон нельзя разгружать вилами.

Пользователей соцсетей шокировали такие слова. Они отметили, что дна для России и ее пропагандистов просто не существует.

Видео дня
Дна не существует: на российском радио "травят" анекдоты о мертвых еврейских младенцах. Видео

Напомним, в Израиле пообещали "отблагодарить" Россию за то, что она поддерживает террористов ХАМАС. После победы в войне с этой группировкой, Израиль заставит Москву заплатить и поможет Украине победить в войне с РФ.

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