Дна не существует: на российском радио 'травят' анекдоты о мертвых еврейских младенцах. Видео

Кремлевская пропаганда продолжает пробивать дно. В этот раз на российском радио начали глумиться над трагическими событиями в Израиле.

В частности, пропагандистка Лиза Лазерсон в прямом эфире "травила" анекдоты о мертвых еврейских младенцах. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Так, на общем эфире с другим пропагандистом Алексеем Венедиктовым Лазерсон рассказала анекдот, в котором сравнила мертвых еврейских детей с бетоном. По ее словам, разница между ними лишь в том, что бетон нельзя разгружать вилами.

Пользователей соцсетей шокировали такие слова. Они отметили, что дна для России и ее пропагандистов просто не существует.

Видео дня

Напомним, в Израиле пообещали "отблагодарить" Россию за то, что она поддерживает террористов ХАМАС. После победы в войне с этой группировкой, Израиль заставит Москву заплатить и поможет Украине победить в войне с РФ.