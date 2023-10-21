Шольц анонсировал масштабную депортацию из Германии после визита в Израиль

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о массовой депортации людей из Германии. По его словам, страну должны покинуть все, кто не имеет права в ней оставаться.

Такое заявление немецкий канцлер сделал в интервью изданию Der Spiegel по возвращении из Израиля. Он пояснил, что это не касается людей, прибывших в ФРГ в качестве рабочей силы, а также тех, кто ищет убежище из-за политических притеснений.

"Все, кто не принадлежит ни к одной из этих групп, не могут остаться. Поэтому мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию. Слишком много людей прибывает", – пояснил политик.

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По его словам, уменьшить поток людей в страну можно комплексом мер, одна из которых – совсем радикальная.

"Мы должны наконец-то массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии", – отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что для ускорения этого процесса необходимо наладить и цифровизировать работу государственных органов.

"Нужно депортировать людей чаще и быстрее", – отметил он.

Соответствующую тему Шольц затронул в контексте участившиеся в последнее время вопросы о нападениях на евреев в Германии. Журналист отметил, что среди тех, кто питает ненависть к Израилю, есть много людей с арабскими корнями. Шольц подчеркнул, что власть длительное время тщательно следила за такими проявлениями в обществе, однако пора действовать радикальнее.

Напомним, во время вылета из Израиля в аэропорту Бен-Гурион канцлера Германии Олафа Шольца застала воздушная тревога. Ему пришлось ложиться на землю вместе со своей делегацией. В то время боевики ХАМАС атаковали Тель-Авив ракетами, а укрытий поблизости не было.

Это произошло прямо на взлетной полосе для безопасности. После Шольца увезли в укрытие. Но он все же успел увидеть два взрыва от ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Шольц осудил заявления президента России Владимира Путина о ситуации в Израиле. Он возмутился и сказал, что "нет ничего более циничного", чем высказывание кремлевского диктатора, который осудил Израиль и фактически поддержал ХАМАС.

– 20 октября Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил главу немецкого правительства за поддержку, которую Германия оказывает Украине.