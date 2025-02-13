В небе над белорусским Гомелем заметили БПЛА, были слышны взрывы. Видео

В ночь на 13 февраля в небе над Беларусью прогремели взрывы. Над городом Гомель работала противовоздушная оборона по беспилотнику.

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По предварительным данным, ночью в воздушном пространстве Беларуси было обнаружено сразу три БПЛА. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

По предварительным данным, один беспилотник обнаружили над поселком Романовичи, расположенном в нескольких километрах на востоке от Гомеля. Дрон пролетел над жилыми домами около 01:00 ночи.

Местные жители успели снять на видео падение обломков. Стоит отметить, что официально власти Беларуси не комментировали информацию.

В то же время пропагандистские Telegram-каналы лукашенковского режима писали, что белорусские военные якобы сбили "транзитный" беспилотник. Речь идет, вероятно, об ударном дроне-камикадзе типа Shahed, которые регулярно при атаках по Украине заходят в воздушное пространство Беларуси.

Напомним, диктатор Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о ратификации соглашения между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках их Союзного государства. Он среди прочего предполагает размещение российских военных объектов на беларуской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси стартовала масштабная проверка боевой готовности вооруженных сил. Основное внимание уделяется механизированным частям, которые должны показать свою способность действовать в реальных условиях.

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