В НАТО объяснили, почему не пригласили Украину на саммит
В саммите НАТО, который пройдет 14 июня 2021 года, не будут принимать участие Украина и Грузия, так как они не являются странами-участницами альянса.
Об этом в понедельник, 31 мая, во время пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом не исключил, что в будущем на саммит пригласят страны не из альянса.
"В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но на этот раз формат с партнерами не предусмотрен", – пояснил он.
При этом Столтенберг отметил, что в НАТО продолжают вести сотрудничество с Украиной и Грузией.
"Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", – добавил генсек НАТО.
⚠️ Join LIVE ⚠️— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 31, 2021
Online pre-ministerial press conference #NATO #ForMin #DefMin
📍@NATO HQ, Brussels https://t.co/7YYMhvsU9A
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО является главным стратегическим курсом государства. Гарант выразил надежду, что в июне украинцы увидят "мощный сигнал" от Альянса.
Однако позднее стало известно, что представителей Украины не пригласили на саммит НАТО, который состоится в столице Бельгии Брюсселе 14 июня.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован тем, что в НАТО не нашли формат участия нашей страны в саммите.