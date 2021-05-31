В НАТО объяснили, почему не пригласили Украину на саммит

В саммите НАТО, который пройдет 14 июня 2021 года, не будут принимать участие Украина и Грузия, так как они не являются странами-участницами альянса.

Об этом в понедельник, 31 мая, во время пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом не исключил, что в будущем на саммит пригласят страны не из альянса.

"В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но на этот раз формат с партнерами не предусмотрен", – пояснил он.

При этом Столтенберг отметил, что в НАТО продолжают вести сотрудничество с Украиной и Грузией.

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"Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", – добавил генсек НАТО.

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