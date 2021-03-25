У НАТО назвали головну умову вступу України до Альянсу

Україна, так само як і Грузія, зможе увійти до складу НАТО, коли з цим погодяться усі країни, які є членами Північноатлантичного Альянсу.

Про це у четвер, 25 березня, під час онлайн-виступу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер. Він додав, що наразі точний час приєднання двох країн до Альянсу назвати неможливо.

"Із цим повинні погодитися всі союзники. Тому я не можу назвати час, коли союзники вважатимуть, що Україна і Грузія повністю готові приєднатися до Альянсу", – пояснив генсек.

Він нагадав про те, що, коли на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року було сказано про те, що Україна та Грузія стануть членами об'єднання, чіткі терміни не визначалися.

Столтенберг зазначив, що Захід допомагає двом країнам наблизитися до членства в НАТО, зокрема надає підтримку у реформації сфери безпеки, зміцненні контролю над збройними силами та наближенні до стандартів Альянсу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у НАТО планують посилити політичну та практичну підтримку України та Грузії, які є близькими і шанованими партнерами Північноатлантичного Альянсу в Чорноморському регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Північноатлантичному альянсі стурбовані агресією Росії. Зокрема, вони бачать збільшення ракетної загрози з її боку і мають намір парирувати такі дії.