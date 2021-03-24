В НАТО обвинили Россию в агрессивном поведении и сказали, как будут отвечать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены агрессивными действиями России. В частности, видит увеличение ракетной угрозы с ее стороны и намерены парировать такие действия.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел НАТО 25 марта. По его словам, после инцидента с отравлением экс-сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Альянс расширил практику обмена разведданными против РФ, передает ТАСС.

"Отношения с Россией остаются сложными… Она усиливает репрессивные меры на своей территории, агрессивное поведение за ее пределами. Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш потенциал сдерживания и обороны, в том числе, когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны РФ", – пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО будет отвечать на "расширение военного могущества России" от Кавказа до Арктики. При этом продолжит выступать и за диалог с РФ и приглашает ее провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН), "чтобы регулировать сложные отношения".

"Это платформа для диалога между всеми вовлеченными странами. С лета 2016 года мы провели 10 заседаний СРН, однако после лета 2019-го встреч в этом формате не проводилось, поскольку Россия не ответила согласием на приглашение созвать СРН", – сказал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве обороны Британии признали Россию самой большой угрозой европейской безопасности. Кроме этого, власти страны беспокоятся из-за готовности РФ применять химическое или биологическое оружие.