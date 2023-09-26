В Нагорном Карабахе произошел взрыв на складе бензина: есть погибшие и более 200 пострадавших. Фото и видео

Вечером 25 сентября в Нагорном Карабахе масштабный пожар после сильного взрыва на складе бензина унес жизни людей. Еще более двухсот человек пострадали, получив ожоги.

Чрезвычайное происшествие случилось вблизи трассы Степанакерт-Аскеран. Там раздавали топливо беженцам, которые уезжали в Армению, сообщает "Радио Азатутюн" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Точное количество погибших неизвестно. В так называемой ГСЧС региона заявили, что на месте все еще работают спасательная и медицинская оперативные группы.

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"Омбудсмен" Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что часть из более 200 пострадавших были госпитализированы. Состояние большинства из них оценивалось как тяжелое или крайне тяжелое.

Помощь пострадавшим начали оказывать в так называемом республиканском медицинском центре и степанакертской детской больнице. Это делали в условиях ограниченного количества лекарств и оборудования.

По словам чиновника, медицинских возможностей Арцаха (так жители называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику) недостаточно для того, чтобы спасти жизни стольким людям.

Поэтому он указал на острую необходимость эвакуировать травмированных по воздуху.

"Санитарная авиация должна очень срочно приземлиться, чтобы спасти жизни людей. Очень срочно, без промедления", – высказался "омбудсмен" Нагорного Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, а уже 20-го числа "власти" непризнанной республики пошли на договоренность о полном прекращении огня.

После с территории Нагорного Карабаха начали выезжать вынужденные переселенцы. Так, в Армению за несколько суток прибыло около 5000 человек.

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