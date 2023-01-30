В Москве вступились за Иран, который атаковали БПЛА, и заговорили о 'непредсказуемых последствиях'

В Москве отреагировали на взрывы на военных заводах Ирана, которые атаковали БПЛА. МИД РФ вступился за Тегеран и заявил, что "решительно осуждает" атаку.

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Об этом сообщила пресслужба российского ведомства. "Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе", – говорится в сообщении.

В МИД РФ также заговорили о "непредсказуемых последствиях" для мира.

"Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", – добавили там.

Стоит отметить, что в иранском городе Исфахан к югу от столицы ночью 28 января беспилотники атаковали завод министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов. Тегеран вынужден был поднять в небо авиацию, также была задействована противовоздушная оборона.

Пожары вспыхнули на территориях центра производства боеприпасов и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода в районе Шахид Салими и завода по производству оружия.

Взрывы также раздались на иранской военной базе в Хамадане и Кередже, в некоторых воинских частях.

Ни одна из стран официально не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране. Однако атаки начались сразу после террористических актов в Израиле и в секторе Газа, в результате которых погибли многие израильтяне. Кроме того, 28 января состоялось заседание кабинета министров Израиля, на котором обсуждали теракты в Иерусалиме.

В то же время издание Al Arabia со ссылкой на источники сообщило, что к атаке на военные объекты Ирана могут быть причастны США и "еще одна страна", но не Израиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января в Иране прогремели очередные взрывы. Месторасположение – штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции.