На севере Молдовы были обнаружены обломки, вероятно, снаряда. Жители Окницкого района, расположенного в 4 км от украинской границы, нашли несколько металлических предметов, вероятно, это обломки от снаряда.

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Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы. Отмечается, что обломки были найдены у села Ленкауцы. На месте работают полицейские и прокуратура Молдовы.

Ближайший к этому району украинский город – Могилев-Подольский.

Известно, что после массированных атак РФ на Украину в Молдове неоднократно находили обломки ракет и сбитых "Шахедов".

Ранее сообщалось, что в Молдове в 500 метрах от границы с Украиной обнаружили обломки дрона. На его крыле было написано "Герань-2". Надпись свидетельствует о том, что БПЛА прилетел со стороны страны-агрессора.

Напомним, что в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" заявили, что они хотят провести свой референдум "об отношении к Европейскому Союзу". Об этом 11 октября сообщило так называемое внешнеполитическое ведомство "ПМР".

Как сообщал OBOZ.UA, в Молдове заявили, что страна-агрессор Россия подкупила не менее 130 тысяч жителей государства накануне президентских выборов. На счета граждан Молдовы только в сентябре 2024 года поступило более 15 млн долларов из России.

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