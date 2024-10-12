В непризнанном Приднестровье решили провести собственный референдум о вступлении в ЕС: реакция Молдовы

В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" заявили, что они хотят провести свой референдум "об отношении к Европейскому Союзу". Об этом 11 октября сообщило так называемое внешнеполитическое ведомство "ПМР".

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Об этом сообщает NewsMaker. Отметим, что это связано с тем, что на 20 октября в Молдове запланировали общенациональный референдум относительно того, должна ли страна внести изменения в Конституцию и включить желание граждан Молдовы касательно членства в ЕС.

Это, при условии желания граждан, сделают для того, чтобы предотвратить возможные попытки будущих правительств сменить курс с проевропейского.

Тирасполь же обвинил Кишинев в нежелании учитывать голоса жителей Приднестровья на конституционном референдуме по вступлению страны в Евросоюз.

"В связи с планами РМ проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории", – говорится в сообщении "ПМР".

В заявлении отмечается, что голосование может пройти на основе договоренностей сторон, с участием международных наблюдателей и "при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья".

Стоит отметить, что такие заявления со стороны Тирасполя являются неожиданными, поскольку Приднестровье постоянно напоминает Кишиневу, что оно якобы является отдельным образованием, тогда как Молдова никогда не отделяла этот регион от себя. Согласно законодательству Молдовы Приднестровье имеет статус Автономного территориального образования с особым правовым статусом. Независимость "ПМР" не признает ни одна страна-член ООН.

Как отреагировали в Молдове

В Бюро реинтеграции Молдовы считают, что заявление внешнеполитического ведомства Приднестровья – это манипуляция, "скорее всего, выполненная по указанию внешних сил".

Там также отметили, что всех граждан Молдовы, независимо от места жительства, ждут на президентских выборах и референдуме 20 октября.

"Для жителей восточных районов страны откроют 30 избирательных участков в пределах Зоны безопасности, в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей. Открытие избирательных участков в неконтролируемом периметре, где нет никакой гарантии в безопасности процесса, никакой уверенности, что не будет внешнего вмешательства, способного повлиять на результат, противоречит закону", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Молдове заявили, что страна-агрессор Россия подкупила не менее 130 тысяч жителей государства накануне президентских выборов. На счета граждан Молдовы только в сентябре 2024 года поступило более $15 млн из России.

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