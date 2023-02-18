Санду: Россия ведет гибридную войну против Молдовы, но Украина обеспечивает защиту нашего государства

Полномасштабное вторжение России в Украину создает военные риски и для Молдовы, однако украинцы дают отпор агрессору и таким образом оберегают и Молдову тоже. Тем не менее, Москва продолжает враждебные действия гибридного типа, в том числе информационные операции, против Кишинева.

Видео дня

В связи с этим президент страны Майя Санду призвала союзников разработать общие походы в борьбе с пропагандой и дезинформацией. Также Молдова срочно нуждается в самолетах для наблюдения за своим воздушным пространством, заявила Санду 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она назвала свою страну и НАТО партнерами, призвав Альянс рассмотреть потребности Молдовы в самолетах и большей защите воздушного пространства.

"Война России против Украины оказывает огромное влияние на каждый аспект безопасности Молдовы. Это увеличивает военные риски для Молдовы. За несколько последних месяцев мы видели четыре ракеты, которые нелегально пересекли наше воздушное пространство. У нас было много случаев, когда на нашу территорию падали обломки ракет", – сказала лидер государства.

Политик напомнила, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров угрожал, что Молдова может стать "следующей Украиной". А осенью Россия активизировала энергетическую войну, повысив цены, а затем прекратив поставки газа.

"Сейчас стало известно о новом плане – организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах… Много кибератак и ложных предупреждений о заложенных бомбах – все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать", – описала ситуацию президент Молдовы.

По ее словам, Москва хотела бы дестабилизировать внутренние настроения и создать экономический кризис в Молдове.

Санду высоко оценила роль украинцев в защите против российской агрессии. "Пока Украина удерживает российскую армию подальше от нашей границы, мы верим, что военной угрозы для Молдовы нет. Украина бережет нас", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Украина предупредила Молдову об угрозах со стороны РФ, передав соседней стране данные, полученные нашей разведкой.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия планирует устроить в Молдове государственный переворот.

– Майя Санду говорила, что агрессор хотел реализовать свой план с помощью протестов оппозиции в Молдове и с привлечением военных.

– 14 февраля Молдова временно закрывала свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. По данным СМИ, в небе над страной был обнаружен неопознанный летательный аппарат (возможно, шар с отражателем или российский БПЛА).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!