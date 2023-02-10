Премьер-министр Молдовы подала в отставку: появились подробности

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица приняла решение уйти со своей должности. Президент страны Майя Санду сообщила, что приняла ее отставку.

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Об этом сообщает NewsMaker.md. Гаврилица намекнула, что причиной ее ухода является недостаток политической поддержки.

"Если бы у правительства Молдовы было дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились намного больше", – заявила премьер.

Позже Санду сообщила, что приняла отставку Гаврилицы, и поблагодарила ее за "огромную жертву и усилия, направленные на то, чтобы возглавить страну во время стольких кризисов".

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной управляли ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом. У нас есть стабильность, мир и развитие там, где другие хотели войны и банкротства", – отметила она.

Санду уточнила, что в дальнейшем проведет консультации с парламентскими фракциями и объявит новую кандидатуру на пост премьера.

Напомним, в провластной партии Молдовы предлагают решить приднестровский конфликт без участия так называемой власти Тирасполя. Там считают, что нужно провести "демилитаризацию" Приднестровья вместе с Украиной и НАТО.

Напомним, недавно в Молдове заявили, что Россия намерена вторгнуться в их страну. Произойти это может уже в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Службе информации и безопасности Республики Молдова поспешили пояснить заявление ее главы Мустяце. Там уточнили, что цель России по созданию сухопутного коридора в Приднестровский регион актуальна, и подтвердили, что наступление на Молдову может состояться в 2023 году.

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