В Молдове российскому послу вручили ноту протеста из-за вмешательства в выборы и падения дронов

Министерство иностранных дел Молдовы 12 ноября вручило послу РФ в Республике ноту протеста. Молдова выразила возмущение "незаконным и умышленным вмешательством" России в выборы президента Молдовы и референдум о европейском курсе страны.

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Также Кишинев "решительно осуждает" нарушение воздушного пространства Молдовы российскими дронами во время недавних атак на Украину. Подробности раскрыты на официальном портале МИД Молдовы.

"Министерство иностранных дел сегодня вручило послу Российской Федерации в Республике Молдова Олегу Озерову во время встречи в МИД ноту решительного протеста в связи с незаконным и умышленным вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова с целью искажения результатов президентских выборов и республиканского конституционного референдума, подрыва и делегитимизации демократического процесса Республики Молдова", – говорится в сообщении.

Также в ноте говорится о "решительном осуждении нарушения воздушного пространства Республики Молдова". Речь идет о том, что во время атаки РФ на Украину 10 ноября по меньшей мере два российских дрона залетели в Молдову. Один из них был замечен в районе города Кеушаны, другой – неподалеку от города Рышканы.

"Компетентные органы нашей страны располагают четкой информацией о том, что беспилотники запустила Российская Федерация. Посла предупредили, что такие агрессивные выходки являются серьезным нарушением и недружественным жестом РФ, поскольку эти дроны несут угрозу жизни граждан", – отметили в МИД Молдовы.

Там также добавили, что официальный Кишинев уже не в первый раз призывает Москву "немедленно прекратить эти действия и воздержаться от любого вмешательства во внутренние дела Республики Молдова в будущем".

Напомним, 3 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов президента и референдум по членству страны в ЕС. В день голосования фиксировались многочисленные попытки РФ вмешаться в его ход: организовывались попытки подкупа избирателей на зарубежных участках для голосования в некоторых странах, в других – поступали сообщения о "заминировании" помещений для голосования. Также хакеры с самого утра атаковали избирательную кибер инфраструктуру, включая базу избирателей, а на территории, в частности, оккупированного Россией Приднестровья не без участия РФ устраивались запрещенные законодательством организованные перевозки избирателей.

Также OBOZ.UA сообщал, что 10 ноября, после атаки РФ на Украину, в Молдове заявили о падении "неизвестного" дрона. Район, где местные жители обнаружили опасную находку, тогда закрыли для гражданских сотрудники правоохранительных органов.