В Молдове заявили о падении 'неизвестного' дрона. Фото

В Молдове обнаружили беспилотник в одном из населенных пунктов Каушенского района. На место сразу отправились экстренные службы.

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Доступ граждан к месту обнаружения находки полицейские перекрыли. Подробности сообщили в Национальной полиции Молдовы.

Дрон обнаружили местные жители близ Фирладени Каушенского района.

"Национальная полиция информирует, что сегодня около 10:00 к полицейским Каушенского района позвонил житель села Фирладени с сообщением о дроне в соседнем городке. Информацию немедленно передали компетентным органам, а в район падения дрона ограничили доступ граждан. На объекте присутствуют все специализированные службы, а специалисты технико-взрывной части Технико-криминалического и судебного центра МГП собираются провести обследование БПЛА", – рассказали в молдавской полиции, пообещав сообщать о дальнейшем развитии событий и выводах экспертизы.

В полиции Молдовы тоже показали фото находки. Этот дрон пользователь сети Х с ником AIR FOX, служащий в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, идентифицировал как фальш-цель, которые войска РФ в последнее время запускают одновременно с "Шахедами".

"Несколько недель назад писал о новом типе БПЛА, который гостеприимно посетил нашу зону ответственности. На фото БПЛА пародия, который лег отдохнуть в Молдове. Этот тип используют как фальшь цель. Он дешев, а это и является главным критерием. А еще маленький вес помогает сделать дальний трип. Это в двух словах", – написал он.

А мониторинговый канал monitorwar отметил, что на фото – имитационный БпЛА "Пародия". Такие уже несколько раз находили на территории Украины.

Всего в ночь на 10 ноября украинско-молдавскую границу пересекли три воздушных цели. Канал monitor в 04:48 утра сообщил о том, что неизвестный дрон залетел на территорию Молдовы в районе населенного пункта Ямполь, а в 05:17 известил еще два БпЛА, которые залетели в районе населенного пункта Колосово.

Напомним, беспилотники во время российских атак по Украине не раз залетали на территорию Беларуси. В СБНО считают, что это происходит не случайно – Россия таким образом пытается вынудить режим Александра Лукашенко присоединиться к войне против Украины.

Между тем в мониторинговом сообществе "Беларускі Гаюн" отметили, что количество российских дронов, нарушивших воздушное пространство страны, уже превысило сотню. Только ночью против 10 ноября в Беларусь залетели по меньшей мере десять "Шахедов", далее они направились в РФ.