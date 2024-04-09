Военные Швеции и Норвегии во время учений НАТО жили в домах, принадлежащих российской элите – СМИ

Военные Швеции и Норвегии во время учений НАТО Nordic Response 24, которые начались 4 марта, проживали в домах, принадлежащих российской элите. Они расположены в норвежском городе Бардуфосси на севере страны, из окон коттеджей открывается вид на военно-воздушную базу.

Там регулярно проводятся учения подразделений норвежской армии и военных ее союзников. Об этом сообщает телеканал TV2.

По его данным, домами владеют мэр Мурманская Игорь Морар, являющийся представителем партии российского диктатора Путина, а также Виктор Сайгин, имеющий тесные связи с военными РФ.

Коттеджи периодически сдавались в аренду, и оказалось, что среди их арендаторов были шведские и норвежские военные. Со своей стороны жители горной местности возле базы отметили, что не знали о связи российских владельцев с кремлевским режимом.

Представитель Службы полицейской безопасности Норвегии Эйрик Веум заявил, что правоохранители вместе с норвежскими вооруженными силами выясняют, кому на самом деле принадлежат коттеджи.

"Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не важно, кому они сдают дом. Но мы не участвуем в этом деле только из-за аренды", – сказал Веум.

Журналисты подчеркнули, что Министерство обороны и служба безопасности Норвегии не захотели комментировать ситуацию. В то же время в полиции отметили, что покупка такой недвижимости россиянами может стать проблемой безопасности в стране.

Масштабные военные учения государств НАТО под названием Nordic Response 24 начались 4 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии. В них принимают участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году норвежское издание рассказало о шпионской сети РФ в скандинавских странах, куда привлечены десятки дипломатов. В документальном фильме "Война теней" речь шла о почти 40 агентах российской разведки, прозванных "глазами и ушами Путина".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!