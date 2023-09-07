В Молдове после массовой высылки дипломатов РФ остаются сотрудники, имеющие связи с ФСБ – расследование

В период с июля по август текущего года Молдова выслала 45 российских дипломатов и сотрудников посольства. Такое решение было основано на опасениях из-за попыток страны-агрессора России дестабилизировать ситуацию в стране.

Видео дня

Однако несмотря на массовую высылку дипломатов, в Молдове остаются российские сотрудники, имеющие связи с ФСБ. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Стоит отметит, что перед высылкой дипломатов в Молдове провели расследование, по результатам которого выяснили, что на крыше здания российского посольства в Кишиневе расположены антенны, позволяющие прослушивать телефонные переговоры. Также молдавские власти обеспокоились, что в посольстве часто появляются сотрудники Службы внешней разведки и российской военной разведки.

После массовой высылки дипломатов в Кишиневе по-прежнему остаются сотрудники, которые имеют связи с российскими спецслужбами, в частности, с ФСБ. Журналисты выяснили, что по меньшей мере два дипломата имеют связи с ФСБ и еще двое – с российской военной разведкой.

В российском посольстве в Кишиневе остаются лишь 10 аккредитованных дипломатов, среди них два первых секретаря – Борис Сучилин и Константин Зябликов. Согласно обнародованным базам данных, они имеют предварительные адреса, связанные с ФСБ РФ в Москве.

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что правительство предприняло несколько решительных шагов, необходимых для противодействия дестабилизирующим действиям РФ. Однако страна-агрессор по-прежнему продолжает внедрять в свои европейские посольства персонал, связанный со спецслужбами.

Напомним, Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что 45 российских дипломатов с семьями 14 августа покинули территорию Кишинева, вернувшись в Москву. Всех покидающих страну сотрудников российского посольства доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях.

Ранее сообщалось, что Москва пригрозила Кишиневу ухудшением отношений между странами. Молдовским властям вменяют то, что теперь граждане РФ, находящиеся на территории Молдовы, якобы не смогут получать качественные услуги от посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Молдова расторгнет подписанное в рамках СНГ соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. В августе кабинет министров страны одобрил денонсацию этого документа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!