Россия пригрозила Молдове ухудшением отношений из-за высылки дипломатов: Санду ответила

В ответ на высылку 45-ти российских дипломатов из Молдовы, произошедшую накануне, Москва пригрозила Кишиневу ухудшением отношений между странами. В вину молдовским властям она вменила, что теперь граждане РФ, находящиеся на молдовской территории, якобы не смогут получать качественные услуги, предусмотренные посольством.

Видео дня

На эти предостережения ответила сама президент Молдовы Майя Санду. Как передает молдовское агентство NewsMaker, она указала, что российским властям незачем так волноваться, что их граждане не смогут получать помощь и консультации от их представителей в Кишиневе.

"Я уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг. В целом наши отношения с Россией резко ухудшились, после того как Россия напала на Украину", – подчеркнула она.

Санду также добавила, что сегодня войска РФ ведут захватническую войну, убивают мирных граждан, уничтожают гражданскую инфраструктуру. После этого любые дипломатические опасения вызывают сомнения в правдоподобности.

Напомним, накануне из Кишинева экстренно вылетел самолет с 45-ю российскими дипломатами и их семьями. Они были выдворены из страны обратно в Москву, поскольку были заподозрили в дестабилизации политической и общественной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Молдова расторгнет подписанное в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. В понедельник, 14 августа, кабинет министров страны одобрил денонсацию этого документа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!