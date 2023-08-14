Молдавия выдворила 45 российских дипломатов: они уже покинули страну

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что 45 российских дипломатов с семьями 14 августа покинули территорию Кишинева, вернувшись в Москву. Всех покидающих страну сотрудников российского посольства доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях.

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Новость передает молдовское агентство NewsMaker. При этом журналистов не допустили в аэропорт, откуда взлетел борт с представителями Российской Федерации.

Известно, что выехали 22 дипломата и 23 представителя технического персонала в российском посольстве. Само посольство в Кишиневе приостановило работу и прием граждан России с 5 августа.

Напомним, в апреле из Германии массово прогнали дипломатов РФ. Берлин подтвердил, что таким образом хотел сократить присутствие кремлевских спецслужб на территории ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в прошлом году о выдворении российских дипломатов заявили Дания, Испания, Швеция, Эстония, Словения, Румыния, Португалия и Латвия. Столицы объявили о таких мерах на фоне зверств, которые российская армия устроила в Буче под Киевом.

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