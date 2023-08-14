Молдова выходит из соглашения СНГ о разоружении: что это значит

Молдова расторгнет подписанное в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. В понедельник, 14 августа, кабинет министров страны одобрил денонсацию этого документа.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте министерства обороны Молдовы. Там отметили, что Кишинев не выполнял положения соглашения СНГ.

"Соглашение, заключенное в Бишкеке 9 октября 1992 г., не было реализовано нашим государством, учитывая тот факт, что на момент создания Содружества Независимых Государств Республика Молдова исключила сотрудничество в военно-политической сфере, которое противоречит принципам суверенитета и независимости нашего государства", – сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что Молдова обеспечивает выполнение взятых на себя международных обязательств в части, которая касается правовых ограничений на вооружения и военные технологии. Для этого Кишинев реализует положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 1 июля 1992 года и Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности.

Ранее, 20 июля, парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. Депутаты от PAS денонсировали также Соглашение в рамках СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Власти Молдовы также планируют расторгнуть соглашения о взаимопомощи в случае аварий и других чрезвычайных происшествий на электростанциях стран СНГ, о возвращении культурно-исторических ценностей государствам происхождения, о стратегических силах, о вооруженных силах и пограничных войсках, о сотрудничестве в области охраны труда, пишет NewsMaker.

Как сообщал OBOZREVATEL, Молдова официально разорвала сотрудничество своей Службы информации и безопасности (СИБ) с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Юридически денонсация соглашения состоялась 31 июля 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!