В Минске не дали вылететь самолету до Франкфурта

В Национальном аэропорту "Минск" Беларуси 24 мая остановили вылет самолета авиакомпании Lufthansa, который должен был лететь во Франкфурт (Германия). Пассажиров рейса заставили покинуть борт, чтобы повторно проверить их вещи.

Самолет должен был вылететь в 14:20, но время перенесли на час, сообщило Belsat в Telegram-канале. Издание Onliner написало, что рейс остановили якобы из-за "угрозы теракта".

"Должна была лететь рейсом Lufthansa сегодня. Нас высадили, багаж не отдали, его досматривают. О причинах задержки самолета нам ничего не известно. Мы прошли на посадку, а в телетрапе нас развернули. Сказали, что рейс задержан. Мы сейчас ожидаем, здесь ходят люди с собаками", – сообщила одна из пассажиров.

Самолет Lufthansa рейса Минск – Франкфурт более часа не выпускали из Нацаэропорта, но в пресс-службе последнего сперва не смогли прокомментировать эту информацию.

"Мы пока уточняем. Дадим официально позже в нашем Telegram", – сказала пресс-секретарь Ромина Самотханова, передает "Интерфакс-Украина". Позже информация о рейсе вообще исчезла с онлайн-табло вылетов из минского аэропорта.

После проверки в аэропорту заявили, что на их электронную почту поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт.

Напомним: днем ранее в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.

Так в столице Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.

Как сообщал OBOZREVATEL: