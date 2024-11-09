В Минобороны Польши откровенно высказались по поводу 'мирного плана' Трампа и призвали к сдержанности

Избранный президент США Дональд Трамп еще не принял никакого решения относительно Украины, считает глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он призвал избегать спекуляций, "особенно по такой чувствительной теме, как война" России против Украины.

Видео дня

Руководитель польского МО заявил об этом на пресс-конференции 8 ноября. Журналисты попросили его прокомментировать статью Wall Street Journal касательно возможного мирного плана, разрабатываемого республиканцами. Журналисты WSJ подчеркнули, что конкретики пока нет, но предположили, что стратегия Трампа может предполагать передачу части украинских территорий РФ и отказ Киева от НАТО.

"Насколько мне известно, президент Трамп не принимал никакого решения и не сообщал о каком-либо решении относительно действий, связанных с Украиной. Я хотел бы попросить вас быть осторожными с этой информацией и осторожно использовать информацию о том, что один из советников президента Трампа, кто-то из его окружения без имени и фамилии, предложил то или иное решение. По-моему, дискуссия еще идет", – ответил Косиняк-Камыш.

Польский министр подчеркнул, что инаугурация Трампа будет только 20 января 2025 года. До этого новая администрация будет подготавливать детали.

"Сегодня я прошу всех проявить сдержанность. Давайте обратимся к декларациям, к предложениям, к тому, что находится на столе, а не к спекуляциям. Особенно по такой чувствительной теме, как война в Украине", – призвал политик.

Он считает, что Польше нужно занять наиболее выгодное положение в НАТО. Шаги, которые уже осуществляются в этом направлении, это инвестиции в размере 4,7% ВВП на оборону и создание третьей по численности армии Альянса (после США и Турции).

"Это наши задачи сегодня, и если мы их выполним, я думаю, что в контактах с администрацией президента Трампа наш голос будет иметь значение, в том числе и в вопросе Украины", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, президент Польши Анджей Дуда 8 ноября около 22:00 по местному времени вылетел в США для того, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Это тайный визит от правительства и Министерства иностранных дел Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!