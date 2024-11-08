Президент Польши 'секретно' летит в США, чтобы встретиться с Трампом – СМИ

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу, 8 ноября, около 22 часов по местному времени вылетит в США для того, чтобы встретиться с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Свой визит Дуда совершит втайне от правительства и Министерства иностранных дел Польши.

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Об этом сообщила польская ежедневная политическая газета Wyborcza. Издание отмечает, что о внезапном визите президента в США журналисты узнали неофициально, но эту информацию не стал опровергать пресс-секретарь польского Бюро национальной безопасности Марчин Сковрон.

По данным польской газеты, Дуда не консультировался с правительством по поводу этой поездки. Также ничего не знает о его визите и МИД Польши.

Однако такую практику Офис президента использовал и раньше, отмечает издание.

В этот раз чиновники президента сообщили о его визите в США лишь группе "доверенных" журналистов, чтобы они были готовы отправиться с Дудой за границу, пишет Wyborcza.

Как утверждают источники издания, Дуда летит на президентское мероприятие Трампа, которое состоится в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Там должен быть и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также, по данным издания, Дуда пробудет в США недолго.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре СМИ писали, что Дональд Трамп якобы хотел привлечь Анджея Дуду к своей предвыборной кампании. Кандидат от республиканцев и президент Польши вроде бы планировали совместное появление в американском штате Пенсильвания.

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