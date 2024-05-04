В МИД обратились к украинцам в Грузии на фоне протестов из-за закона об 'иноагентах': детали

Гражданам Украины, которые сейчас находятся в Грузии, порекомендовали избегать мест большого скопления людей. Такие советы украинцам озвучили на фоне того, что в Тбилиси проходят массовые протесты из-за попыток властей страны принять законопроект "об иноагентах", что возмущает грузинский народ.

Советы опубликовали на официальной Facebook-странице Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 3 мая. Внешнеполитическое ведомство призвало граждан Украины не участвовать в демонстрациях.

Так, в МИД рекомендуют украинцам в Тбилиси:

– избегать посещения мест массового скопления людей в городе;

– не брать участия в собраниях и демонстрациях;

– неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Грузии;

– учитывать сообщения СМИ и местных властей.

Представители министерства напомнили украинцам о возможности обратиться в посольство в случае чрезвычайной ситуации, а также возникновения обстоятельств, которые требуют неотложной реакции консульства.

Обратиться в дипломатическое представительство можно по телефону "горячей линии": +995 595 082 288 или по электронной почте: [email protected].

Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +380 44 238 16 57.

Напомним, что 3 мая в Тбилиси состоялось многочисленное шествие в знак протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который на этой неделе прошел второе чтение. Акции протеста там продолжаются уже третью неделю.

Участники шествия, преимущественно молодежь, держали в руках флаги Грузии и Европы.

Европейский парламент ранее обратился с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах". В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила насилие со стороны силовиков и призвала власти страны прислушаться к мнению народа.

Как сообащал OBOZ.UA, 1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении этот скандальный законопроект. У здания парламента в Тбилиси началась новая акция протеста.

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