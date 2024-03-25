В МИД Кыргызстана призвали своих граждан воздержаться от поездок в Россию: пока проводятся 'усиленные антитеррористические мероприятия'

Министерство иностранных дел Кыргызстана не рекомендует гражданам страны ехать в Россию. Это связано с введением по всей территории РФ усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности.

Об этом сообщает киргизское внешнедипломатическое ведомство. В МИДе страны напомнили, что такие действия совершены в связи с терактом 22 марта 2024 года в московском концертном зале "Крокус сити холл".

В частности, гражданам Кыргызстана, не имеющим весомых оснований для выезда в Российскую Федерацию, советуют временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

Однако гражданам, уже запланировавшим свое путешествие, предлагается заблаговременно проверить на сайте МВД РФ наличие ограничений на въезд.

В то же время гражданам, которые во время своего предыдущего пребывания на территории России допустили два и более административных правонарушений, воздержаться от поездки во избежание последствий проверки на государственной границе.

Гражданам Кыргызской Республики, находящимся на данный момент на территории Российской Федерации, МИД страны рекомендует воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также постоянно носить при себе удостоверения личности и документы, подтверждающие законность пребывания на территории РФ.

В киргизском внешнедипломатическом ведомстве призвали своих граждан соблюдать законные требования российских правоохранительных органов в рамках проводимой ими работы по обеспечению общественной безопасности.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошел вечером пятницы, 22 марта. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человека, еще около 150 травмированы. В РФ активно пытаются обвинить в произошедшем Украину.

В СК РФ заявили, что причастных к теракту поймали в Брянской области якобы по дороге в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ. Глава Кремля Путин молчал почти сутки после теракта, после чего обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для побега террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 24 марта, Басманный суд Москвы рассмотрел дело подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". В настоящее время арестованы четверо граждан Таджикистана, которых удалось задержать российским силовикам: Мирзоев Далерджон Баротович, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин.

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