В метро Нью-Йорка полицейские хотели застрелить человека без билета – ранены четыре человека

В Бруклине, Нью-Йорк, на платформе метро Sutter Avenue полицейские пытались оружием остановить мужчину без билета на проезд. В результате были ранены четыре человека, в том числе правоохранители и случайные прохожие.

Видео дня

Руководство полиции Нью-Йорка утверждает, что человек без билета напал на офицеров с ножом, а до этого словесно угрожал их жизни. Лишь после этого двое полицейских, которые сначала пытались использовать шокер, начали стрельбу, рассказывает британский вещатель.

В результате был ранен безбилетный "зайец", два законных пассажира (причем 49-летний прохожий был госпитализирован в критическом состоянии после ранения в голову; 26-летняя женщина была легко ранена), и один из стрелявших офицеров.

Началось с того, что офицеры, патрулировавшие на участке станции метро Sutter Avenue, заметили, как человек проскочил через турникет станции без оплаты и прошел через открытые ворота к платформе. Полицейские последовали за мужчиной, а на платформе они попросили человека немедленно вернуться.

Мужчина начал ругаться по адресу правоохранителей. По словам главы бруклинского отделения полиции Джеффри Мэддри, "во время спора офицеры узнали о ноже" у человека.

В это время на станцию въехал поезд. Когда дверь вагонов открылась, мужчина без билета запрыгнул внутрь. Офицеры двинулись за правонарушителем, на ходу стреляя из электрошокеров, но "это оказалось неэффективным", добавил Джеффри Меддри.

Так или иначе, но мужчина без билета вышел из вагона (из-за инцидента поезд был задержан на станции), и сразу вытащил нож, с которым бросился на офицеров. Полицейские в ответ применили огнестрельное оружие и несколько раз выстрелили в 37-летнего мужчину.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адам охарактеризовал безбилетного нападающего как "профессионального преступника", у котороого числится более 20 арестов. Также известно, что у человека "были многочисленны проблемы с психическим здоровьем".

"Мы рассматриваем ситуацию, но не ошибайтесь. То, что произошло на платформе станции метро, является результатом действий столкнувшегося с нашими сотрудниками вооруженного преступника. Они выполняли работу, которую мы им поручили", –отметил комиссар полиции города Томас Донлан.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Нью-Йорке арестовали рэпера Шона Комбса, известного по псевдониму P. Diddy. Задержание производилось на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия с его стороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!