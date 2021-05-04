В Мексике вагоны метро рухнули с эстакады, много погибших и раненых. Фото и видео

В столице Мексики Мехико обрушилась эстакада с вагонами метро. Предварительно – погибли 20 человек и 70 получили ранения.

По словам мэра столицы Клаудии Шейнбаум, причиной обрушения эстакады послужило то, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки, передает Reuters.

Чиновник добавила, что 49 пострадавших были госпитализированы. При этом семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что спасатели приостановили поиски потенциальных выживших из-за риска, что большая часть эстакады и вагоны могут рухнуть на дорогу.

Отмечается, что линия метро, которая проходит через разрушенный путепровод, была построена почти десять лет назад, когда министр иностранных дел Марсело Эбрард был мэром Мехико.

"То, что произошло сегодня с метро ​​– ужасная трагедия. Я солидарен с жертвами и их семьями. Конечно, необходимо расследовать причины и определить ответственность", – сказал Эбрард.

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