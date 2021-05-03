На Львовщине обрушился мост. Фото и видео

3 мая на автодороге Львов – Луцк возле села Гаек обрушился мост. Трасса теперь не проезжая.

Об этом сообщил глава "Варта1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Упал мост у села Гаек, Каменка-Бугского района Львовской области. Трасса "Львов – Луцк" не проезжая!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Возможные варианты объезда участка:

Дорога "Жовква – Червоноград";

Дорога "Буск – Лопатин".

Напомним, в декабре 2020 года в Киеве на проезжую часть Шулявского моста упало три столба освещения. В результате падения электроопор были повреждены восемь автомобилей, никто из людей не пострадал.

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