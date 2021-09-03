В Мексике столкнулись грузовик и автобус: 16 погибших, десятки пострадавших. Фото

В четверг, 2 сентября, на севере Мексики возле города Сонойота столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В ДТП погибли 16 человек, 22 получили ранения.

Шестеро из 22 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщила прокурутура штата Сонора в Twitter. Шоссе, где произошла авария, проходит параллельно границе США и Мексики, соединяя Сонойту с Сан-Луис-Рио-Колорадо, пишет AP (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фотографиях с места происшествия видна снесенная передняя половина автобуса, а кабина полуприцепа утоплена в первых рядах сидений. На место ДТП прибыли правоохранители, медики и спасатели. Причина столкновения автомобилей пока неизвестна.

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Местные СМИ сообщали, что автобус якобы врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги, после чего обе машины протаранила еще одна фура.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в нескольких областях и городах Украины 3 сентября начали работать камеры фиксации нарушений ПДД. Их установили на трассах в Винницкой, Львовской и Черниговской областях, а также в Полтаве, Николаеве, Харькове и Хусте.