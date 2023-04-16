В Мексике неизвестные устроили стрельбу в общественном бассейне: семь человек погибли

В городе Кортасар в центральном штате Гуанахуато в Мексике в субботу, 15 апреля, неизвестные открыли стрельбу в общественном бассейне. В результате инцидента по меньшей мере семь человек погибли, в частности, один ребенок в возрасте до 7 лет.

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Еще один человек получил серьезные ранения и был госпитализирован, сообщает CNN. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как люди в купальниках кричат и обнимают своих детей. Мексиканская армия и правоохранители бросили все силы на поиски нападавших.

Отмечается, что никого не арестовывали, мотивы злоумышленников до сих пор выясняют правоохранители.

Как пишет издание, Гуанахуато имеет репутацию насильственных инцидентов и в последние годы его неоднократно всколыхнули жестокие стычки между враждующими наркогруппировками.

Напомним, ранее в США 28-летняя женщина, вооруженная несколькими ружьями, открыла огонь в частной христианской школе в городе Нэшвилле, штат Теннесси. Злоумышленница убила троих детей и троих взрослых сотрудников школы, прежде чем полиция ликвидировала ее.

Отмечается, что женщина, совершившая жестокую расправу, когда-то сама была ученицей этого заведения. Согласно данным Gun Violence Archive, это событие стало 129-й массовой стрельбой в США с начала 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в российской республике Ингушетия группа неизвестных устраивает нападения на отделения полиции и перестрелки. В регионе была объявлена контртеррористическая операция, а вечером 5 апреля снова произошла стрельба;

– 11 апреля в поселке Гвардейское в Чечне началась перестрелка с кадыровцами. Незадолго до этого туда стянули военную технику.

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