В Мексике мужчина впервые заразился птичьим гриппом H5N2 и умер: что известно о симптомах болезни

В Мексике зафиксирован первый летальный случай заражения вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2). Однако точный источник заражения неизвестен.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Это первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный по всему миру, и первый случай инфицирования человека вирусом H5 птиц, зарегистрированный в Мексике", - говорится в сообщении.

Информация о заражении 59-летнего мужчины была предоставлена ВОЗ 23 мая. Пациент заболел 17 апреля, почувствовав лихорадку, одышку, диарею и тошноту. Через неделю он обратился в больницу, был госпитализирован и в тот же день скончался.

Родственники отметили, что мужчина был прикован к постели по другим причинам уже три недели до появления острых симптомов. У него поднялась высокая температура, появились затрудненное дыхание, диарея, тошнота и общее недомогание.

22 мая Национальный центр гриппа Мексики подтвердил, что причиной смерти был вирус гриппа A(H5N2). Пациент проживал в штате Мичоакан, где в марте 2024 года на птицеферме произошла вспышка птичьего гриппа. Однако точный источник заражения не установлен, поскольку пациент не контактировал с животными, включая птиц.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила, что в Китае зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H3N8. Женщина в возрасте 56 лет из южной провинции Гуандун была третьим человеком, заразившимся этим штаммом птичьего гриппа.

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