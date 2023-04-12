В Китае зафиксировали первую в мире смерть человека от птичьего гриппа H3N8: подробности

ВОЗ сообщает, что в Китае зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H3N8. Женщина в возрасте 56 лет из южной провинции Гуандун была третьим человеком, заразившимся этим штаммом птичьего гриппа.

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Об этом сообщает издание Reuters. Два предыдущих случая были зафиксированы в Китае в прошлом году.

О третьем случае заражения Центр контроля и профилактики заболеваний сообщил в конце марта, однако не предоставил подробности смерти женщины.

Как сообщает ВОЗ, у пациентки было несколько основных заболеваний, а также женщина контактировала с живой птицей.

Образцы, взятые с мокрого рынка, на который ходила женщина перед тем, как заболеть, были положительными гриппом A(H3). Согласно ВОЗ это может быть источником инфекции.

В Китае распространены единичные случаи заражения людей птичьим гриппом, поскольку вирусы птичьего гриппа распространяются в огромных популяциях домашней птицы и диких птиц. Хотя гриппом H3N8 редко болеют люди, у птиц он встречается часто, к тому же у них тяжело выявить непосредственные симптомы заболевания. Птичьим гриппом также могут заразиться другие млекопитающие.

Ни один из контактировавших с инфицированной женщиной не был заражен, сообщают в ВОЗ. То есть этот вирус не способен легко распространяться среди людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ спрогнозировали, когда могут объявить о завершении пандемии COVID-19. Как сообщается, за три года было зафиксировано почти 7 миллионов смертей от COVID-19, но реальная статистика действительно сильно выше.

Напомним, ранее ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки обезьяньей оспы. Угроза заболевания умеренная в мире, но высока в Европе.