В Мексике боевики напали на колонну полицейских и убили 13 человек

В центральной Мексике в четверг, 18 марта, боевики убили 13 полицейских, которые патрулировали район. Это стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности за последние годы.

По словам министра безопасности штата Мехико Родриго Мартинеса-Селиса, колонна сотрудников службы безопасности подверглась нападению со стороны подозреваемых членов банды во время операции по борьбе с преступными группировками в районе Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, сообщает Reuters.

"Это нападение – оскорбление мексиканского государства. Мы ответим всей силой и поддержкой закона", – сказал министр в обращении к СМИ.

Военизированная полиция Национальной гвардии Мексики и вооруженные силы разыскивают преступников с суши и с воздуха. Неясно, сколько подозреваемых в преступлении было убито или ранено в результате инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси нашли 12 человеческих тел в двух заброшенных автомобильных фургонах.