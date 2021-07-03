В Мексике газопровод вспыхнул под водой: зрелищное видео адской огненной воронки

В Мексиканском заливе в пятницу, 2 июля, произошел пожар на подводном участке газопровода государственной нефтегазовой компании Pemex. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Известно, что инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече на юго-востоке Мексики). Как передает El Financiero, огонь вспыхнул недалеко от платформы Ku-Charly, которая необитаема, поэтому пожар не представлял опасности для людей.

Причиной ЧП называют утечку газа. Нефти трубопровод в этом участке не содержит и, следовательно, экологической опасности для морской фауны нет.

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Журналисты отметили, что Pemex и ее представители в Сьюдад-дель-Кармен отказались предоставить официальные комментарии касательно случившегося, однако работники нефтяной компании делились информацией со своими семьями.

В тушении огня над поверхностью воды были задействованы три вспомогательных судна.

На видео, записанном с места возгорания с воздуха, заснято, что пожар виднелась под водой как огромная воронка огня. В центре языки пламени даже вырывались над поверхностью.

Как писал OBOZREVATEL, небольшой городок Литтон (Катан) практически полностью сгорел из-за пожара, который возник на фоне аномально высокой жары. Более тысячи человек из городка и его окрестностей покинули свои дома.

Ранее в этом населенном пункте была зафиксирована самая высокая температура в Канаде – 49,6 градусов.