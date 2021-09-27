В Макрона бросили яйцо на выставке, злоумышленника задержали. Видео

В понедельник, 27 сентября, в президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо. Происшествие случилось на выставке в Лионе.

Как сообщает Lyon Mag, нападавшего 20-летнего парня уже задержали. На опубликованных кадрах видно, что яйцо ударило о плечо Макрона и отскочило, не разбившись.

Отмечается, что при нападении на президента, мужчина крикнул: "Да здравствует революция!". Нападавшего задержали и президент в сопровождении охраны продолжил идти дальше.

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Издание пишет, что после инцидента Макрон попросил выяснить мотивы нападения.

"Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить. Когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает бросать яйца ... Это часть политической жизни Франции и она всегда была такой", – прокомментировал событие Макрон.

Напомним, что 1 марта 2017 года во время сельскохозяйственной выставки в Париже неизвестный бросил яйцо в Эммануэля Макрона, который на тот момент был кандидатом в президенты Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время визита в департамент Дром. В результате задержали двоих человек.