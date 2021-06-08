Макрону влепили пощечину на улице. Видео инцидента

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время визита в департамент Дром. В результате задержали двоих человек.

Об этом пишет BFMTV. Инцидент произошел во вторник, 8 июня, после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как Макрон подходит к собравшимся людям, чтобы поздороваться и пожать им руки. Внезапно один из мужчин дает ему пощечину.

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В конфликт тут же вмешались полицейские и отвели президента от недоброжелателя. Было задержано два человека.

Отметим, в Дрон Макрон прибыл с официальным визитом, чтобы проинспектировать местные заведения и встретиться с представителями гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон, празднуя ослабление карантинных ограничений во Франции, поднял бокал за Украину. Когда кто-то из толпы выкрикнул украинский тост "Будьмо!", президент Франции улыбнулся и, подняв бокал, сказал "За Украину".