В МАГАТЭ признали, что у Ирана достаточно урана для изготовления нескольких атомных боеголовок

Иран не только ускоряет производство обогащенного урана, но уже имеет его достаточно для производства оружия. В Международном агентстве по атомной энергии это "вызывало беспокойство".

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Об этом сообщает Bloomberg. Издание цитирует главу МАГАТЭ Мариано Гросси, который сказал, что у Ирана теперь достаточно высокообогащенного урана для создания нескольких атомных боеголовок.

"Это очень разочаровывает. Мы не понимаем, почему они не обеспечивают необходимую прозрачность", - сказал Гросси. Очевидно, подразумевается проверка производства урана в Иране, которую ведут инспекторы МАГАТЭ.

В Иране утверждают, что их производство урана направлено на нужды атомной энергетики. Инспекция от МАГАТЭ не обнаружила перенаправление запасов урана на оружие. Однако производство и хранение такого большого количества материала вызывает беспокойство, отметили в организации.

По данным издания, в декабре Иран утроил темпы обогащения урана. В июне 2023 года Тегеран замедлил темпы производства, что стало результатом переговоров между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Сейчас у страны уже есть как минимум 128,3 кг урана.

"Беспокойство" МАГАТЭ происходит на фоне роста регионального напряжения: напомним, что на этой неделе Иран запустил ракеты по объектам в Ираке и Пакистане.

Как сообщал OBOZ.UA, в США считают, что у Ирана достаточно ресурсов для создания ядерного устройства. Если Тегеран решит, что ему нужно ядерное оружие, то государству может понадобиться для его создания не более двух недель.

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