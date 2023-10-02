Ирану понадобится две недели, чтобы создать ядерное оружие – Пентагон

В министерстве обороны США заявили, что у Ирана есть достаточно ресурсов для создания ядерного устройства. Если Тегеран решит, что ему нужно ядерное оружие, то государству может понадобится для его создания не больше двух недель.

Об этом говорится в ежегодном докладе Пентагоне, опубликованном в воскресенье, 1 октября. В то же время там отметили, что Вашингтон не видит признаков того, что Иран занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время.

"Однако Иран имеет возможность менее чем через две недели выработать достаточно расщепляемого материала для создания ядерного устройства", – утверждают в Пентагоне.

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Кроме того, в американском оборонном ведомстве считают, что Иран не придерживается своих обязательств по контролю за химическим оружием, поскольку он не предоставил полную декларацию объектов по производству химического оружия, хотя этого требуют действующие соглашения.

Также в документе говорится, что Пентагон обеспокоен вероятностью того, что Иран разрабатывает нервно-паралитическое наступательное оружие.

В марте 2023 года издание The Washington Post писало, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, на разработку собственной бомбы у Тегерана может уйти несколько месяцев. При этом возможности США по сдерживанию ядерной угрозы со стороны Ирана снизились за последний год.

Как говорится в материале, Израиль и США предпринимают попытки остановить ядерную программу Тегерана, однако надежды на то, что это удастся сделать без военного противостояния, тают на глазах.

Также ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь России в усилении своей программы по созданию ядерного оружия. Тегеран ищет запасный план на случай, если не удастся реализовать длительное ядерное соглашение с мировыми государствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре истекает срок действия резолюции Совбеза ООН, которая запрещает Ирану экспортировать ракеты с дальностью действия от 300 километров и ограничивает закупки ракетных технологий. После 18 октября Москва и Тегеран могут вполне легально заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет.

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