Под стенами дома, где расположена квартира дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой в Лондоне прошел митинг. Участники протеста пристыдили через девушку ее отца, который известен не только чудовищной ложью в отношении Украины, но и прославился коррупцией международных масштабов.

На плакатах демонстрантов пестрили такие громкие надписи: "Дочь военного преступника Сергея Лаврова отмывает деньги здесь". Фото с места события в столице Британии опубликовал Telegram "24 канала".

"Вас всех по одному выследят и вынесут на вилах, если не украинцы, то местные жители, где бы вы ни прятались. Россияне, просто знайте – вам не рады теперь ни в одном цивилизованном уголке мира – живите теперь с этим", – указано в сообщении.

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Напомним, что российского чиновника Сергея Лаврова уличили в наличии второй семьи, в которой у него родилась дочь Полина. Отношения со Светланой Поляковой, которые главе МИД РФ удавалось скрывать долгие годы, привели к стремительной карьере и обогащению ее ближайших родственников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вильнюсе улицу, на которой размещено посольство РФ, переименовали в улицу Героев Украины. Мэр предупредил российских дипломатов: будут использовать старое название - не будут получать писем.

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