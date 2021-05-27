В "ЛНР" завели дело на Протасевича из-за связей с "Азовом"

Российские террористы "ЛНР" завели дело против белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного в Минске. В частности, "генпрокуратура" псевдореспублики обвинила его в участии в боевых действиях на Донбассе в составе полка Национальной гвардии Украины "Азов".

Как сообщает Интерфакс, наемники "ЛНР" подчеркнули, что считают это украинское подразделение "террористическим". По версии "следствия" оккупантов востока Украины, летом 2014 года Протасевич якобы добровольно вступил в ряды "Азова" и до зимы 2015 года воевал на Донбассе. Все это время он якобы занимал должность заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты.

"Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжелое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов "ДНР". Это повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры", – высказались в "генпрокуратуре ЛНР".

Напомним, экс-командир "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич был с его подразделением на Донбассе, но заверил, что парень работал исключительно как журналист.

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